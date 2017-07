De oud-Ajacied (31) tekent een contract voor een seizoen in de Galgenwaard, met een optie voor nog een jaar. Emanuelson is al de achtste aanwinst van FC Utrecht deze transferperiode.

Internationale ervaring

"Urby beschikt over technische en dynamische kwaliteiten die uitstekend passen in onze speelwijze", zegt trainer en technisch manager Erik ten Hag. "Hij is een liefhebber, heeft ambitie en brengt internationale ervaring mee. Dit gaat zijn uitwerking hebben in de groep, zowel op het veld als daarbuiten."

Emanuelson vertrok begin 2011 uit Amsterdam en speelde vervolgens voor AC Milan, Fulham, AS Roma, Atalanta, Hellas Verona en Sheffield Wednesday. De linkspoot speelde zeventien duels voor Oranje.