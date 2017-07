Olympia's Tour gaat door in 2017

Op een bijeenkomst op sportcentrum Papendal vorige maand hebben de organisatie, de vaderlandse teams en de KNWU samen gezeten. Daar is een unieke samenwerking bedacht om de begroting sluitend te maken. De deelnemende Nederlandse ploegen nemen allen een sponsorpakket af bij de ronde. Hierdoor kan de wedstrijd verreden worden en krijgen de teams daar reclame voor hun hoofdsponsors voor terug.

Hoofdsponsor

Die reclame is van 5 tot en met 10 september terug te vinden op de boarding op de hekken bij de finish, op het huldigingspodium en op de finishboog. Koersdirecteur Thijs Rondhuis is blij met de uitkomst. "We hebben gezamenlijk een manier gevonden om de wedstrijd door te laten gaan én iets bij te dragen aan de bekendheid van alle sponsors van de Nederlandse teams. Dan mag je spreken van een win-winsituatie. Ondertussen blijven we wel op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, maar het vinden daarvan is niet meer cruciaal voor het doorgaan van Olympia's Tour 2017", aldus Rondhuis.

De koersdirecteur vervolgt. "Het is goed dat we alle betrokkenen nu duidelijkheid kunnen geven, zodat iedereen de benodigde voorbereidingen kan treffen. Dit betekent ook dat we op korte termijn het rittenschema verder kunnen invullen, we zijn met een aantal gemeenten in de afrondende fase hierover.”