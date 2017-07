Nouri wordt in een Oostenrijks ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden, nadat hij zaterdag tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen vanwege hartritmestoornissen in elkaar was gezakt. Ajax meldde zondagavond dat zijn situatie "zeer stabiel" is.

Afwachten

De 20-jarige middenvelder ondergaat maandag allerlei neurologische testen. "Het is afwachten op de uitslagen en echt hopen", zei Keizer. "Hij is in goede handen, er wordt goed voor hem gezorgd."

Niet trainen

Keizer stapte maandag in Amsterdam weer het veld op. Zijn spelers mochten zelf kiezen of ze wilden trainen. "Allerlei emoties lopen door elkaar heen. Het verschilt heel erg per persoon hoe ze hiermee omgaan. Twee jongens die van Jong Ajax zijn aangesloten, wilden niet trainen. Prima, dan moeten ze dat niet doen. Iedereen houdt van 'Appie', of je wel of niet traint, dat maakt niet uit."