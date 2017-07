Ajax: hart Nouri normaal en onbeschadigd

"Appie's hart functioneert normaal en blijkt onbeschadigd. Dit zegt echter nog niets over het totale herstel", twitterde de Amsterdamse club. "De hersenfuncties kunnen niet goed worden onderzocht, zolang Appie in slaap wordt gehouden."

De spelers van Ajax mochten maandagmiddag van trainer Marcel Keizer zelf weten of zij wilden trainen of niet. "Allerlei emoties lopen door elkaar heen. Het verschilt heel erg per persoon hoe ze hiermee omgaan. Twee jongens die van Jong Ajax zijn aangesloten, wilden niet trainen. Prima, dan moeten ze dat niet doen."