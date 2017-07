Sensatie op Wimbledon: Nadal ligt eruit na titanenstrijd

De 34-jarige Luxemburger, de nummer 26 van de wereld, versloeg Nadal in vijf sets: 6-3 6-4 3-6 4-6 15-13. De enerverende partij, met een zenuwslopende vijfde set, duurde 4 uur en 47 minuten. Op het vijfde matchpoint was het raak voor Müller.

Nadal, als vierde geplaatst, had op Wimbledon tot deze wedstrijd nog geen set verloren.

De Luxemburgse laatbloeier is aan het beste seizoen bezig in zijn lange loopbaan. Müller won begin dit jaar in Sydney zijn eerste titel op de ATP Tour. Vorige maand was hij op het grastoernooi van Rosmalen ook de beste.