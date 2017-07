Heerenveen wijst Celta-miljoenen voor Larsson af

Het gat tussen wat de halvefinalist van de Europa League van afgelopen seizoen heeft geboden (4,5miljoen euro) en wat de Friezen verlangen (zo’n 8 miljoen euro) is nu nog te groot. Heerenveen heeft gezegd te willen meewerken aan een transfer van Larsson, maar dat betekent niet dat het zijn sterspeler bij het eerste het beste serieuze bod laat gaan.

Celta ziet in Larsson, vorig seizoen goed voor negen goals en twaalf assists, de perfecte versterking voor zijn al grotendeels Scandinavische aanval. De Denen Daniel Wass en Sisto lopen voorin rond, terwijl Larssons landgenoot en oud-Feyenoorder John Guidetti de spits is. Larsson kan momenteel alleen hopen en afwachten. Hij heeft meermaals aangegeven dat een transfer naar de Serie A of Primera Division zijn voorkeur geniet.