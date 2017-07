'Money' Mayweather vraagt uitstel aan fiscus

Mayweather (40) was als ongeslagen profbokser (49-0) eigenlijk al met pensioen. Voor het titanenduel met McGregor is hij echter toch weer in training gegaan. Het zeer lucratieve gevecht vindt plaats op 26 augustus in de MGM Grand in Las Vegas.

Mayweather, 'Money' genoemd wegens zijn grote voorliefde voor geld, zou in zijn loopbaan circa 700 miljoen dollar hebben verdiend. Zijn verzoek aan de Amerikaanse belastingdienst is daardoor des te opmerkelijker. Volgens Mayweather kan hij momenteel moeilijk aan 'cash' komen, omdat hij heel veel geld heeft geïnvesteerd in roerende en onroerende goederen.