Column Brinkman: Appie

Mijn vliegtuig uit Mallorca was nog maar nauwelijks geland of de appjes stroomden binnen. Abdelhak Nouri, of Appie, was onwel geworden tijdens Ajax-Werder Bremen, ze probeerden hem te reanimeren, een traumahelikopter en defibrillator waren onderweg.

Appie zakte zomaar in elkaar. Mijn zoon Tim volgde de wedstrijd live op televisie. Ze hebben in de jeugd samen gespeeld bij Ajax. Uit diens appjes spraken ongeloof en angst. Dit verwacht je niet bij een 20-jarige topvoetballer in de bloei van zijn leven.

Appie is een fijne voetballer. Uit het Ajax F1-jaarboek liet Tim een stukje lezen. De symbolische titel was ’Liefde voor de bal’: ’Appie krijgt de bal strak aangespeeld en dribbelt een stukje. Hij daagt zijn tegenstander slim uit en omspeelt hem. Snel en behendig rent hij op het doel af. De keeper komt ver uit. Met een boogje en veel effect verdwijnt de bal in het doel’.

Hij was toen acht jaar.

Inmiddels speelt Tim bij FC Utrecht, maar hij is zijn jaargenoot nooit uit het oog verloren. En ook niet uit het hart, blijkt tijdens zo’n incident. Tim is aangeslagen. Dat valt natuurlijk in het niet bij Appies huidige teamgenoten, die huilend en biddend op het veld stonden. Om nog maar te zwijgen van familie en vrienden, die nu grote zorgen hebben.

De afgelopen jaren raakten vaker voetballers op het veld onwel met plotselinge hartproblemen. Het is bijna niet uit te bannen. Topsport is ongezond. Incidenten zoals met Appie zorgden in het verleden wel voor structurele veranderingen en verbeteringen. Zo ondergaan voetballers van alle BVO’s ieder jaar een uitgebreide medische keuring, inclusief hartfilmpje.

Van mij mogen ze dat naar alle topsporters doortrekken. Zo is het voor mijn zoon Thierry, die in het Nederlands hockeyelftal speelt, alweer twee jaar geleden dat zijn hart werd onderzocht. De discussie van ’verplicht’ voorspellend DNA-onderzoek laait ook weer op. We moeten wel beseffen, dat je nimmer een 100% garantie krijgt. Dat bleek wel bij Appie, van wie anderhalve week geleden nog een hartfilmpje werd gemaakt.

Appie weet zich omringd door een zeer kundige medische staf die hem fysiek goed in de gaten houdt. Hij zal straks moeten revalideren. Vooral de mentale component zal een loodzware zijn. Na mijn twee herseninfarcten in 2014 kon ik maanden niet in slaap komen uit angst niet meer wakker te worden. Ik liep ’s nachts buiten in de tuin. Gelukkig heelt tijd alle wonden.

Appie kreeg er de afgelopen paar dagen ruim 30.000 volgers bij op zijn Insta-account. Normaal reden voor een ’feestje’, maar nu niet. Zodra hij wakker wordt is zijn wereld compleet veranderd. Hopelijk voelt hij de drang om zijn volgers te tonen hoe hij er bovenop komt. Zodat de ’Liefde voor de bal’ overwint.