Ajax-trainer Keizer: 'We willen maar één ding'

Na de succesreeks in de Europa League was iedereen bij Ajax erop gebrand via de twee noodzakelijke voorrondes de Champions League te halen. Maar hoewel het eerste duel met rasse schreden nadert (25 of 26 juli), is er bij Ajax vanzelfsprekend niemand die daaraan denkt.

Zaterdagavond ging Abdelhak Nouri tijdens de oefenwedstrijd circa twintig minuten voor tijd tegen de grond vanwege hartproblemen.

Op een gegeven moment moet, hoe moeilijk het ook is, toch de knop worden omgezet naar de Champions League. „Iedereen verwacht toch dat we daar uiteindelijk klaar voor zijn. Daarom hebben we een training gedaan die redelijk normaal was, maar nog niet met de normale focus. We moeten wel richting die wedstrijd gaan, ook al zijn onze gedachten nu voornamelijk bij Appie. We willen maar één ding: dat hij terugkomt en dat hij zo snel mogelijk weer op het veld staat,” aldus Keizer.

