'Froome en de zijnen laten zich van hun slechte zijde zien'

Journalisten worden op grote afstand van de ploeg gehouden. Een geletruidrager die niet met de media wenst te praten op een jour de repos. Het is een unicum in de Tour de France, waarmee Chris Froome en de zijnen zich van hun slechte zijde laten zien.

Zondagavond is er vanuit de AIJC (vereniging voor internationale wielerjournalisten) nog een protest ingediend bij de Tour-organisatie. De Fransen zijn in conclaaf gegaan met de verantwoordelijken van de Britse formatie, maar hebben geen reglementen die Team Sky verplichten om een persconferentie te organiseren. No blijft No.

Wie alle deuren sluit, wekt de schijn dat hij iets te verbergen heeft. Of er een verband is met de documentaire die het Duitse tv-station ARD zondagavond uitzond over het niet transparante medische beleid van de Britten, wordt ontkend. Nieuws zat er niet in het Duitse tv-verhaal, maar het gaf wel een duidelijk beeld van de brandhaard waarin de Britse ploeg al driekwart jaar leeft. „Wij proberen de hele ploeg na de zware Alpenrit van zondag een optimale rustdag te geven”, legt perschef Ben Wright uit.

