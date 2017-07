'Bochum zet Gertjan Verbeek op straat'

Verbeek (54) stond ruim twee jaar aan het roer bij Bochum, dat uitkomt in de 2. Bundesliga.

Verbeek ging in december 2014 aan de slag bij Bochum, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Hij slaagde er afgelopen seizoen niet in met de club te promoveren. Bochum eindigde als negende in de eindstand. In het seizoen 2015-2016 werd de club vijfde.

Verbeek was in Duitsland eerder werkzaam bij 1. FC Nürnberg. Hij moest daar in april 2014 vanwege tegenvallende resultaten voortijdig vertrekken. In Nederland was hij coach bij Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord en AZ.

Bij Bochum begon hij vorige maand aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij de eerste training maakte Verbeek zich niet populair bij de clubleiding en de fans omdat hij de training had vervroegd. Hoewel Verbeek van mening was dat hij niets verkeerds had gedaan, kwam de aanhang te laat bij de training.