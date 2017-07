Aru vreest verrassing Contador: 'Hij is echt nog niet uitgeschakeld'

"Er werden heel veel renners gelost", doelt Aru naast Contador ook op onder anderen Nairo Quintana. "Maar ik zou niemand afschrijven, er kan zo veel gebeuren in een grote ronde."

De Italiaanse kampioen staat achter Chris Froome tweede in het algemeen klassement. De kopman van Astana heeft bijna vijf minuten voorsprong op Contador, maar vreest de aanvallen van de tweevoudig Tour-winnaar. "Contador kan een vroege aanval in gaan zetten, hij is echt nog niet uitgeschakeld."

Contador, die met Bauke Mollema en Jarlinson Pantano niet de miste knechten tot zijn beschikking heeft, heeft in het verleden vaker verrast door vroeg in een berg of heuveletappe zijn hielen te lichten. Zo'n aanval kostte Chris Froome vorig jaar de zege in de Ronde van Spanje. Die ging naar Nairo Quintana, die met Contador meesprong.

Bekijk hier de standen in alles klassementen van de Tour de France.

Contadors ploegleider Steven de Jongh voorspelde eerder al iets soortgelijks: "Alberto kennende geeft hij zijn klassement echt nog niet op. We zullen gaan kijken in welke etappe we kunnen gaan verrassen."