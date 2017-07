De sprinter van Dimension Data, die vorige week dinsdag in de massasprint van de vierde etappe door een beuk van Peter Sagan uit de Ronde van Frankrijk werd gekegeld, werkte thuis een training af op de rollerbank.

Foto: ANP

Cavendish, die al 30 etappes won in de Tour, maakte gebruik van een speciaal programma waarmee hij online tegen andere fietsers kan rijden. Het was zijn eerste kennismaking met het 'spel'. "Hopelijk maakt dit mijn revalidatie wat draaglijker."

De eenvoudig wereldkampioen kreeg na zijn val en de uitsluiting van Sagan via social media diverse zieke bedreigingen naar zij hoofd geslingerd. Zelf nam hij Sagan niets kwalijk. Na excuses van Sagan stelde de Manx Missile via Twitter dat alles oké is tussen de twee. "Klasse, ik ben trots dat ik je ken, Peter. Zie je snel", reageerde hij op de digitale 'sorry' van de Slowaak van Bora-Hansgrohe.