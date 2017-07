Zijn landgenoot John Degenkolb finishte als tweede, vlak voor Dylan Groenewegen van LottoNL-Jumbo, die zijn iets andere manier van sprinten vruchten zag afwerpen. Al moest de Amsterdammer nog steeds van te ver komen en werd hij ook nog een beetje ingesloten.

Zabel

Kittel, de grootverdiener van de ronde, is dankzij zijn zege de beste Duitse spurter in de Tour ooit. Hij heeft nu dertien overwinningen achter zijn naam staan: één meer dan Erik Zabel en twee meer dan Greipel.

Foto: Tour de France

Groenewegen

Groenewegen stelde voor de etappe het in de sprints anders te gaan aanpakken. De Amsterdammer ervoer in de eerste week dat hij in het kielzog van zijn treintje niet tot een optimale spurt kon komen. Hij wilde meer vrijheid in de laatste kilometer en weer vertrouwen op zijn instinct. Eerder werd hij een keer vijfde en twee keer zesde, maar daar was hij niet tevreden mee.

Foto: ANP

Groene trui

In de strijd om de groene trui deed Kittel eveneens goede zaken. De tussensprint onderweg werd gewonnen door Greipel, maar Kittel was bij de les en werd netjes tweede. Alexander Kristoff kwam als nummer drie over de streep.

Op dat moment reden er nog wel twee vluchters vooruit. Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) en Elie Gesbert van Fortuneo-Vital Concept hadden direct na het startschot het hazenpad gekozen. De maximale voorsprong van het duo bedroeg ongeveer vijf minuten, maar eigenlijk had de aanval nooit een kans van slagen.

De sprinters zetten hun knechten ruim op tijd op kop om het gat tijdig te dichten. In de laatste tien kilometer werden Offredo en Gesbert volgens plan teruggegrepen.

Froome

De klassementsmannen namen na de helse bergrit van zondag een extra snipperdag. Net als maandag, tijdens de rustdag, hoefden ze zich niet overmatig in te spannen.

Chris Froome behield zodoende simpel zijn gele trui. De kopman van Sky heeft een voorsprong van achttien seconden op Astana-Italiaan Fabio Aru, met wie hij dit weekeinde ondanks twee kleine incidenten nog een verbond sloot.