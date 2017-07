"Ik zat in de laatste bocht te ver van achteren. Dat weet ik wel zeker. Ik kwam als veertiende door en moest toen al vroeg mijn sprint beginnen, maar ik weet niet of dat me de zege heeft gekost, want Marcel Kittel was wel weer heel sterk", aldus Groenewegen terugblikkend bij de NOS.

"Ik heb in ieder geval vrij gesprint. Dat is een pluspunt, maar ik zat niet echt in de positie om voor de overwinning mee te kunnen doen. Maar goed, ik word wel derde, dat is leuk, maar we willen meer. Het gaat om winnen. We gaan voor het hoogste treetje en dat is weer niet gelukt. Maar we zijn op de goede weg", sloot de Amsterdammer nog enigszins positief af.