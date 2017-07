"Ik sta er goed voor, zeker gezien de omstandigheden. Ik heb weinig hinder ondervonden van mijn sleutelbeenbreuk, want ik heb goed door kunnen bouwen richting het zomerijs. Ik heb veel wedstrijden gefietst en een solide basis kunnen leggen aan het begin van de zomer. Dat is belangrijk voor de specifieke trainingen die nu steeds meer op het programma staan", aldus Kramer op de website van LottoNL-Jumbo.

De Friese topschaatser is niet bang om weer te gaan fietsen. "Nee, eigenlijk niet. Het is een belangrijk trainingsproces voor mij. Zonder wedstrijden is dat proces lastig te vervangen. Het is moeilijk om die prikkels te krijgen buiten competitie om. Ik vind het heel leuk om te doen, haal er energie uit en word er beter van. Daarnaast kun je trainingsrit ook vallen. Tijdens wedstrijden is het risico groter, maar ik heb geen angst gekregen door de val."

Uit fysieke testen blijkt dat Kramer goed op weg is. "Ten tweede, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, uit het gevoel op het ijs. Ik heb een goed gevoel op de schaatsbaan in Thialf. Dat is een teken dat ik op de juiste weg ben. Ik ben, net als de afgelopen twee jaar, aan het doorgroeien naar hopelijk een hoogtepunt in februari."