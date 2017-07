Pliskova nieuwe nummer één dankzij zege Konta

Pliskova lost de Duitse Angelique Kerber af aan kop en is de tweede Tsjechische leidster van het mondiale klassement, na Martina Navrátilová die tussen 1978 en 1980 namens Tsjechoslowakije aan kop stond. Kerber werd in de vierde ronde uitgeschakeld door Garbiñe Muguruza uit Spanje. De Roemeense Halep had bij winst de nieuwe nummer één geworden, maar verzuimde Konta opzij te zetten. Halep liet onlangs op Roland Garros ook al de kans liggen om Kerber van de eerste plaats te verdringen. Ze verloor toen de finale van de ongeplaatste Letse Jelena Ostapenko.

Het duel tussen de als tweede geplaatste Roemeense en de Britse thuisspeelster Konta kon dankzij het gesloten dak van het centercourt plaatsvinden, in tegenstelling tot andere partijen die op dat moment wegens de regen werden uitgesteld.

Konta is de eerste Britse vrouw sinds Virginia Wade in 1978 die in het enkelspel van Wimbledon de laatste vier haalt. In de halve finale ontmoet ze Venus Williams. De 37-jarige Amerikaanse bereikte eerder op de dag, in haar honderdste partij in Londen, met een zege op Ostapenko voor de tiende keer de halve eindstrijd.