Wimbledon-droom ongeplaatste Rybarikova duurt voort

De 28-jarige Rybarikova kwam in haar carrière nooit verder dan de derde ronde op een grandslamtoernooi. Dat was tevens haar beste prestatie op Wimbledon, in 2015. Rybarikova neemt het in de halve finale op tegen Garbiñe Muguruza. De Spaanse nummer veertien van de plaatsingslijst versloeg eerder op dinsdag Svetlana Koeznetsova. Muguruza schakelde een ronde eerder nog Angelique Kerber uit, die hierdoor haar eerste plek op de wereldranglijst moet afstaan aan Karolina Pliskova uit Tsjechië.

De andere halve finale in het vrouwenenkelspel gaat tussen de Amerikaanse veterane Venus Williams en Johanna Konta. De Britse thuisspeelster versloeg Simona Halep en zorgde er daarmee voor dat niet de Roemeense, maar Pliskova de koppositie van de mondiale ranglijst overneemt van Kerber.