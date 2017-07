De Duitse topclub had de Braziliaanse international twee jaar geleden voor 30 miljoen euro weggeplukt bij Sjachtar Donetsk. De razendsnelle Costa kon in München niet overtuigen. Hij speelde vijftig wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij acht doelpunten maakte. De vleugelspits had in München geduchte concurrentie van onder anderen Arjen Robben en Franck Ribéry.

De 'Rekordmeister' verraste zelf door dinsdag de Colombiaanse spelmaker James Rodriguez voor twee jaar te huren van Real Madrid.