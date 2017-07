Thuisfavoriete Konta: 'Supporters soms wat te enthousiast'

Vanuit de Royal Box zag de 72-jarige Virginia Wade haar landgenote een topprestatie leveren. Wade zegevierde in 1977 door in de finale onze landgenote Betty Stöve te kloppen. Een jaar later haalde ze als laatste Britse speelster de halve finales. Een prestatie die Konta nu heeft geëvenaard.

De in Sydney geboren speelster reageerde verheugd op haar zwaarbevochten overwinning. „Ik moest mijn kansen creëren, want Simona geeft niks weg. Dat heb ik gedaan. Het publiek was af en toe wat overenthousiast”, aldus Konta. Ze doelde hiermee waarschijnlijk op het laatste punt. Een vrouw in het publiek schreeuwde ‘uit’, waarna Halep geen poging meer deed tot het slaan van een fatsoenlijke forehand.