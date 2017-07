Groenewegen: ’Misschien net als Kittel op hoogtestage’

Ook Groenewegen oppert het idee van een hoogtestage, al heeft hij dit jaar nog voor een andere aanloop gekozen. „Een voorbereiding op hoogte zit wel in mijn hoofd. Ik doe alles om te verbeteren. Ik weet dat Kittel het ook doet. Misschien is dat ook voor mij een optie in de toekomst.”

Dat die voorbereiding een positief effect heeft op de Duitser, mag duidelijk zijn. Net als in 2013 en 2014 heeft hij in de Tour de France zijn kwartet aan ritzeges binnen, voor een totaal van dertien. Vandaag volgt in Pau een nieuwe kans, ook voor Groenewegen. „Het zit er gewoon in”, weet ploegleider Frans Maassen. „Kittel is outstanding, maar ik wil het weleens zien als het een vrije sprint wordt van man-tegen-man. Dan kan Dylan het hem moeilijk maken, of hem misschien zelfs verslaan.”