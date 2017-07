premium

Dopingzondaar Rasmussen ziet nog veel lekken in dopingcontroles

23 min geleden

Het is deze maand alweer tien jaar geleden dat Michael Rasmussen door de Rabobank-ploeg in Pau naar huis werd gestuurd. Als columnist van de Deense krant Ekstra Bladet is hij nu weer van de partij. Telesport sprak met de geletruidrager die vier dagen voor Parijs in gewonnen positie door zijn eigen ploeg uit de Tour de France wordt gezet. Het was een unicum in de geschiedenis van ’s werelds belangrijkste wielerwedstrijd.