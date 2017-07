Labylle kwam eerder uit voor Standard Luik en PEC Zwolle. Na Lars Unnerstall, Tarik Tissoudali en Terry Antonis is hij de vierde nieuweling in de selectie van trainer Maurice Steijn.

"Eerdere pogingen om hem naar Venlo te halen, mislukten nog. Ik ben blij dat het nu wel is gelukt, want Leroy is van toegevoegde waarde in de Eredivisie. We streven er naar alle posities dubbel bezet te hebben en met de positie van linksback was dat nog niet het geval", zegt Stan Valckx, manager voetbal van VVV.