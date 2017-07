'Shirtrel Robben dreigt na komst Rodriguez'

De Colombiaanse spelmaker, die deze week door Bayern gehuurd werd van Real Madrid, heeft in zijn persoonlijke contract met Adidas staan dat hij bij elke club met rugnummer 10 speelt.

En dat is nu net het rugnummer wat al sinds 2009 aan Robben toebehoort. Rodriguez speelde bij AS Monaco, Real Madrid én de Colombiaanse nationale ploeg met 10 op zijn rug, en heeft met Adidas een persoonlijke sponsor die ook kledingsponsor van Bayern München is. Maar of Robben zijn vertrouwde rugnummer zonder slag of stoot af wil staan...

Een switch naar rugnummer 11 zou voor Robben nog een soort van 'zachte landing' zijn. Door het vertrek van Douglas Costa naar Juventus is dat shirt vrijgekomen. Bovendien speelt Robben bij Oranje ook al ruim tien jaar met nummer 11.

