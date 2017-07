De Duitser van Quick-Step Floors was in de elfde etappe wederom ijzersterk in de massasprint, al kwam Dylan Groenewegen heel dichtbij.

Kittel (QST) covered the last 500m at an average speed of 64 km/h to go past Boasson Hagen (DDD) & snatch his 5th win on #TDF2017.#TDFdata pic.twitter.com/a0ObMOPDaT — letourdata (@letourdata) 12 juli 2017

Na ruim 203 grotendeels vlakke kilometers tussen Eymet en Pau hield Kittel de Amsterdammer van LottoNL-Jumbo een klein metertje achter zich. De Nederlander, die dinsdag al als derde finishte en steeds beter gaat sprinten, werd knap tweede. Opnieuw was zijn topsnelheid hoger dan die van Kittel: 71.24 kilometer per uur om 72.04.

Voor Maciej Bodnar van Bora-Hansgrohe waren de druiven zuur. De Poolse aanvaller werd in de laatste driehonderd meter pas teruggepakt door de sprinters.

Recordhouders

Door zijn zege komt Kittel op gelijke hoogte met de Belg Freddy Maertens en de Brit Mark Cavendish. Beide recordhouders wonnen in het verleden vijf keer een massasprint in één Tour. Maertens deed dat twee keer (1976 en 1981). Cavendish zelfs driemaal (2009, 2010 en 2011). In 2009 won de Engelsman zes keer, maar een keer triomfeerde hij toen na een sprint met een kleinere groep.

Valpartijen

Michael Matthews en Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) kwamen er niet aan te pas in de spurt. Beiden waren betrokken bij een van de talrijke valpartijen. De Australiër van Sunweb was in de tussensprint nog wel goed voor een tweede plaats. Hij finishte achter Alexander Kristoff, terwijl Kittel in zijn groene trui met een derde plaats de schade beperkt hield. In het puntenklassement gaat hij nog ruimschoots aan de leiding.

Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert), Marco Marcato (UAE-Team Emirates) en Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) raapten als vluchters de meeste punten op. De Poolse tijdritspecialist hield van het drietal uiteindelijk het langst stand tegenover het geweld van de achtervolgende sprintersploegen. In de laatste 300 meter moest ook Bodnar zich echter gewonnen geven.

Kopmannen

De klassementsmannen hoopten na het loodzware klimwerk van afgelopen weekeinde en de aankomende dagen in de Pyreneeën op een derde snipperdag op een rij. Maar na de rustdag en de soepel verlopen etappe van dinsdag ging het in de elfde rit voor diverse renners mis.

Kopmannen Jakob Fuglsang van Astana en Romain Bardet van AG2R blesseerden hun pols bij valpartijen, terwijl in de slotfase ook Alberto Contador een smakker maakte. De Spanjaard van Trek, die zondag al naar de teleurstellende twaalfde plaats was afgezakt, moest alle zeilen bijzetten, maar keerde uiteindelijk op tijd terug in het peloton. Hoe erg de schade bij Fuglsang en Bardet, die gewoon in het peloton finishten, is nog niet duidelijk.

De Brit Chris Froome zag zijn leidende positie niet in gevaar komen. Donderdag volgt de eerste van twee Pyreneeënritten.

Bekijk hier de uitslag van de etappe en de standen in alle klassementen.