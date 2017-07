"Ik zat in het wiel van Kittel en werd op waarde geklopt. We hebben het als ploeg heel goed gedaan. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Timo Roosen zette me af bij Kittel en die ging op 350 meter van de meet aan. Het plan was om erover heen te gaan, maar het bleef bij een plan", aldus Groenewegen in gesprek met de NOS.

"Normaal val je een beetje stil als je op die afstand begint met sprinten, maar Kittel niet. Hij is gewoon de beste op dit moment. We moeten hopen op een foutje, maar in zijn huidige vorm kan Kittel zich een foutje permitteren. Ik ben tevreden over vandaag. We hebben maximaal gepresteerd. Ik ben de best of the rest, maar ook de eerste verliezer", verraadde Groenewegen dat hij alleen kan genieten van een zege.

Met zijn tweede plaats werd de Amsterdammer de beste Nederlander in een massasprint sinds 1998. Destijds won Jeroen Blijlevens de vierde etappe.

