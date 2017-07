Federer zonder setverlies naar laatste vier

Federer is zelf als derde geplaatst en duldt tot dusver weinig tegenstand op het Engelse gras. De zevenvoudig Wimbledon-kampioen heeft nog geen enkele set verloren op het toernooi. Hij pakte tegen Raonic in de eerste twee sets al snel een break voorsprong en gaf dat niet meer uit handen.

In de derde set bleef Raonic goed bij de Zwitser en dwong hij zelfs enkele breakkansen af. Maar Federer gaf geen krimp en pakte de derde set in een tiebreak. Na de uitschakeling van Andy Murray en Novak Djokovic eerder op woensdag is de Zwitser de hoogstgeplaatste speler in de halve finales en nu ook de grote favoriet voor de titel.