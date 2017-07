premium

Hamilton grote afwezige bij F1-show in Londen, Verstappen is er wel bij

50 min geleden ANP

Uitgerekend de Engelse favoriet Lewis Hamilton was woensdag in hartje Londen de grote afwezige bij een grote Formule 1-show. Op het befaamde Trafalgar Square deden alle tien teams mee aan een glanzende presentatie, als voorproefje van de Grote Prijs van Groot-Brittannië zondag op het circuit van Silverstone. Ook Max Verstappen was met Red Bull uiteraard van de partij in het drukke centrum van de Engelse hoofdstad, waar de behoedzaam rijdende coureurs hun bolides lieten ronken en tal van artiesten optraden voor de enthousiaste fans.