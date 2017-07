premium

Ondanks breukjes start Fuglsang donderdag gewoon in Tour

35 min geleden

Ondanks een breukje in zijn elleboog en pols gaat Jakob Fuglsang donderdag gewoon van start in in de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk. Dat maakte zijn ploeg Astana bekend na onderzoek in het ziekenhuis. De Deen kwam woensdag ten val in de bevoorradingszone.