Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

PSV versloeg FC Sion in Zwitserland met 1-0.

Oefenzege PSV in Zwitserland

26 min geleden ANP

PSV heeft woensdag ook de tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Phillip Cocu versloeg FC Sion in Zwitserland met 1-0. Gastón Pereiro opende in de 28e minuut de score uit een aanval die was opgezet door de teruggekeerde middenvelder Adam Maher.