Froome doelt daarbij op de sanitaire noodstop die Dumoulin moest maken in de Ronde van Italië. In de zestiende etappe stond de drager van de roze trui plotseling naast zijn fiets in de berm. "Ik moest poepen," verklaarde Dumoulin onomwonden.

Ondanks het bizarre incident en het opgelopen tijdverlies wist Dumoulin zijn roze trui te behouden en de Giro later zelfs op zijn naam te schrijven.