Januzaj ruilde in 2011 Anderlecht in voor Manchester United. Twee jaar later, in augustus 2013, debuteerde hij in de hoofdmacht onder de toenmalige coach David Moyes. In het seizoen 2015-2016 kwam Januzaj op huurbasis bij Borussia Dortmund terecht.

Vorig seizoen werd de zesvoudige international, die Kosovaarse roots heeft, uitgeleend aan Sunderland. In de plannen van coach José Mourinho van Manchester United kwam hij echter ook dit seizoen niet voor. Daarom besloot hij te vertrekken.