Deense topschutter naar Racing Genk

1 uur geleden ANP

Het Deense talent Marcus Ingvartsen is komend seizoen in de Belgische competitie te bewonderen. De 21-jarige spits van Nordsjaelland ondertekende woensdag een vierjarig contract bij Racing Genk. Hij was in het afgelopen seizoen met 23 doelpunten de topscorer in de Deense competitie.