Oud-topsprinter McEwen gelooft in Groenewegen

Je herkent de kleine Nederlands sprekende Aussie al vanuit de verte. Hij is nog altijd in het bezit van zijn dikke stierennek. Tegenwoordig zit de 45-jarige McEwen aan de streep op de commentaar-positie, bij de lijn waar hij in zijn Tour-loopbaan twaalf keer als eerste aankwam. Deze editie zag hij vlak voor hem de armen van Marcel Kittel al vijf keer de lucht in gaan, maar is hij toch ook onder de indruk van die bonkige Amsterdammer.

„Hij is klein, geblokt, explosief en vinnig, ja, ik herken mijzelf wel een beetje in Groenewegen. Hij is niet iemand die echt een trein nodig heeft, of een heel lange sprint op kop rijdt. Hij komt het beste tot zijn recht als hij in het wiel kruipt, wacht en zijn versnelling plaatst. Dat hebben we hier in Pau gezien. Het verbaast me dat niemand van de andere sprinters eerder op dat idee is gekomen bij Kittel”, schudt de voormalige specialist in positie kiezen het hoofd. „Al staat er geen maat op Kittel, hoor. Hij is hier een klasse apart.”

En toch vlakt de oud-Rabo-renner de kansen van Groenewegen niet helemaal uit. Hij begint te glimmen als hij over de Lotto-Jumbo-renner praat. „Ik had hem juist ook in de afgelopen twee sprints verwacht. In een technische finale komt hij het beste tot zijn recht. Hij werd gisteren derde en hier tweede, misschien is het de volgende keer wel raak. Kittel maakt ook foutjes, dan moet hij toeslaan.”

In Pau laat McEwen weten dat Groenewegen geduld moet hebben. „Hoe oud is hij nu? 24 jaar, op dat moment maakte ik mijn debuut in de Tour en kwam ik slechts tot een vierde plaats. Daarna is het toch nog goed gekomen”, knipoogt hij. „Groenewegen is achter Kittel in mijn ogen de snelste, maar het komt ook op ervaring aan. Hij moet nog een beetje groeien. Al denk ik dat hij zonder Kittel al een rit had gewonnen. En, ik weet het, het is moeilijk, maar soms moet je ook accepteren dat je met een superkampioen te maken hebt, want dat is Kittel.”