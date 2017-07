PSV'er Locadia: ’Tijd om door te breken’

De beresterke aanvaller oogt fit en, ondanks zijn imposante lichaamsbouw, nog altijd bewegelijk. En dat heeft een reden, vertelt hij. „Ik heb bijna helemaal geen krachttraining gedaan de laatste tijd. Vorig jaar kwam ik terug van vakantie met veel spiermassa en woog ik 90 kilo. Nu staat de teller op 82. Ik heb me juist gericht op stabiliteitsoefeningen en op de loopband gestaan.”

De eerste voortekenen zijn alvast goed. Hoewel Locadia het liefst in de spits opereert, maakt hij zich de inmiddels voor hem bekende stek aan de linkerkant eigen. Precies zoals Phillip Cocu het wil zien. Volgens de coach, die in de spits de beschikking heeft over Luuk de Jong en Sam Lammers, voelt Locadia zich op die positie ook steeds lekkerder.

„Ik snap wel dat hij dat zegt, want hij zet mij daar neer”, glimlacht de man in kwestie. „Het is zijn keuze, als hij vindt dat ik als linksbuiten beter rendeer. Daar kan ik als speler vrij weinig aan doen. Al weet iedereen dat ik dat wel geprobeerd heb, haha.”

Locadia doelt natuurlijk op zijn actie van twee jaar geleden, toen hij uit ontevredenheid niet op kwam dagen bij een training. Zijn houding, zijn woorden, het lijkt nu wel 180 graden gedraaid. „Ik moet ook zeggen dat ik me steeds beter voel als linksbuiten. En ik hoef daar niet te blijven staan, hè. Ik kan zwerven, aan de andere kant uitkomen. Dat ligt mij wel.”

Voorlopig geeft de 23-jarige aanvaller het goede voorbeeld aan net naar de A-selectie doorgeschoven talenten als Pablo Rosario en Dante Rigo. En niet alleen op voetballend gebied. Als hij in Zwitserland tegenstander Nicolas Lüchinger met een schouderduw opzij zet, houdt hij zich in als de rechtsback hem van achteren neer schopt. „Ja, twee jaar geleden had ik hem misschien wel een klap gegeven…”