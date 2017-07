premium

Frank de Boer betaalt 9 miljoen voor Riedewald

23 min geleden Mike Verweij

De transfer van Jairo Riedewald (20) naar Crystal Palace is een kwestie van tijd. De Londense club hoopt in de komende 24 uur overeenstemming te bereiken met Ajax over een transfersom van ongeveer 9 miljoen euro en ook de persoonlijke wensen van de speler in te vullen.