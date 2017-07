Ten Hag trekt lessen uit Europees echec in 2013

Trainer Erik ten Hag van FC Utrecht heeft twee belangrijke lessen ter harte genomen. In 2013 ging FC Utrecht naar Luxemburg na oefenduels met vier amateurploegen en FC Emmen.

Ditmaal is in de aanloop naar de Europese aftrap geoefend tegen internationaal gerenommeerde tegenstanders: FC Qabala, FC Ufa en Rubin Kazan. „In de oefenwedstrijden zijn we al geconfronteerd met de Europese wetten”, aldus Janssen. „Die ploegen speelden allemaal niet zo open en aanvallend als in Nederland. Dat was heel waardevol.”

Een andere belangrijke koerswijziging is de voortvarendheid waarmee FC Utrecht een nieuwe selectie heeft neergezet. „Ik houd van ageren en pro-actief zijn”, aldus Ten Hag. „Het afgelopen jaar hebben we er met de scouting hard aan gewerkt om al vrij vroeg een selectie neer te zetten. Dat konden we doen, doordat we in een vroeg stadium Sébastien Haller hebben verkocht. Dit hebben we gedaan met het oog op de Europese kwalificatie.”

Lees het hele artikel in de Premium-editie van Telesport.