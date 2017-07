12e rit, Pau – Peyragudus, 214,5 km (bergrit)

Foto: Tour de France

Het peloton trekt donderdag vanuit Pau de Pyreneeën in. In totaal moeten zes cols worden bedwongen. De Port de Balès, een klim van de buitencategorie, is de scherprechter van de dag.

Boogerd

Boogerd rekent erop dat de klassementsmannen elkaar net als afgelopen zondag - in de door Rigoberto Uran gewonnen bergrit - flink pijn gaan doen. Geletruidrager Chris Froome heeft een voorsprong van achttien seconden op nummer twee Fabio Aru, maar dat kan na vandaag heel anders zijn.

"Dit is misschien wel de koninginnenrit van deze Tour de France. Liefst vier zware cols. Voor de tweede keer finisht de Tour op Peyragudus. In 2012 won Alejandro Valverde deze rit. Na deze rit weten we in ieder geval wie allemaal om de Tourzege gaan vechten", aldus Boogerd.

Foto: ANP

"Voor mij was Valverde overigens een van de favorieten om deze Tour te winnen. Ik heb hem nog nooit zo sterk gezien als dit jaar. Nog één keer had ie alles op de Tour gezet, omdat het aantal tijdritkilometers minimaal is. Ik zag hem echt als een gevaarlijke kandidaat. In de Dauphiné zag ik hem al heel listig rijden."

Boogerd kan zich nog een historisch moment dat op de Peyragudus plaatsvond voor de geest halen "De meeste mensen herinneren zich deze berg vooral vanwege de ruzie die er tussen Bradley Wiggins en Chris Froome ontstond. Wiggo kon zijn ploegmaat duidelijk niet bijhouden, waardoor Froome demonstratief inhield en steeds achterom keek."

