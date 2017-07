"Een bericht waar wij ook bij Feyenoord stil van worden", twitterde de Rotterdamse club. "We leven mee met Abdelhak Nouri, zijn familie en Ajax."

"We zijn ongelofelijk geschrokken van het nieuws over Abdelhak Nouri", schrijft de KNVB op Twitter. "We leven mee en wensen alle betrokkenen veel sterkte."

"Om stil van te worden... ik zal blijven bidden", betuigt oud-Ajacied Hedwiges Maduro steun op zijn twitteraccount. "Wat een verschrikkelijk nieuws... stil van", schrijft oud-international Pierre van Hooijdonk.

Ook clubs uit binnen- en buitenland spreken hun steun uit aan Ajax en Nouri.