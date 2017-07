'Het gaat niet zo goed met Contador'

"Vandaag is het niet zo goed met Contador", zo quote Sporza De Jongh. "Hij heeft niet zo goed geslapen vannacht en is overal heel stijf. Hij heeft last van zijn bilspier. Het wordt overleven voor hem vandaag."

Contador viel woensdag tot twee keer toe in de elfde etappe, zoals hij dat zondag ook al deed. De Spanjaard heeft geen breuken, maar zit vol met verband en tape en is inmiddels uit de top tien gezakt. Desondanks houden zijn concurrenten nog rekening met hem.

