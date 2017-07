premium

Uitslag en klassement Tour: secondenspel om geel

1 uur geleden

De strijd om het geel is er vooralsnog eentje van enkele tellen. In de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk deelde Fabio Aru een tik uit aan Chris Froome. De Italiaan nam de leiding in het algemeen klassement over en heeft nu een voorsprong van zes seconden op de drievoudig Tourwinnaar.