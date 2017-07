premium

Suarez aangeslagen: 'We zijn in gedachten bij je'

1 uur geleden

Ook Luis Suarez denkt aan Abdelhak Nouri. De oud-Ajacied zette op Twitter een oude foto van hem waarop hij samen met Klaas-Jan Huntelaar poseert met een piepjonge Appie. 'Het spijt me verschrikkelijk wat er is gebeurd met Appie, we zijn in gedachten bij je', luidt het tekstje dat erbij staat.