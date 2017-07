Quintana doet geen Giro én Tour meer

De 27-jarige klimmer van Movistar moest ook in de bergetappe naar Peyragudes lossen uit de groep met favorieten. Quintana kwam als elfde over de streep, ruim 2 minuten achter ritwinnaar Romain Bardet. De man die al drie keer op het podium eindigde in de Tour (twee keer tweede, één keer derde) zakte daardoor naar de achtste plaats in het algemeen klassement. Quintana staat iets meer dan 4 minuten achter de nieuwe geletruidrager Fabio Aru. In mei werd hij in de Giro op de slotdag uit de roze trui gereden door Tom Dumoulin.

Net als Quintana kan ook Alberto Contador dit jaar geen rol van betekenis spelen. De Spanjaard, tweevoudig winnaar van de Tour, staat elfde op 7.14 van Aru. ,,Voor het klassement doe ik eigenlijk niet meer mee, ik ga nu voor een ritzege'', aldus de kopman van Trek-Segafredo, die de afgelopen dagen liefst vier keer onderuit ging en verwondingen heeft aan zijn linkerknie en -elleboog. Contador ging donderdag wel even in de aanval, maar tevergeefs. ,,Er reden acht man van Sky op kop, het was zaak om daar wat verandering in te brengen. Het ging beter dan verwacht, want vanochtend voelde ik me heel slecht. Maar ik ben nog steeds niet blij.''