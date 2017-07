FC Utrecht op Malta met hoofd bij Nouri

Ayoub woonde jarenlang in Amsterdam-West, vlakbij de talentvolle middenvelder van Ajax. ,,Als ik hem zag, hadden we vaak een praatje. We waren allebei druk met voetbal, maar vergaten elkaar nooit. Appie is een goede jongen, heel lief. Ik heb pijn in mijn hart nu. Voetbal stelt niets voor als je ziet wat er kan gebeuren met je leven en gezondheid.''

Oud-Ajacied Urby Emanuelson, die onlangs bij FC Utrecht tekende, kent Nouri ook goed. ,,Het voelde alsof dit zijn jaar moest gaan worden. Dit is heel vervelend en moeilijk.'' De spelers van Utrecht kwamen hand in hand het veld op, als teken van respect en medeleven met Nouri en diens familie.

Het nieuws over Nouri had volgens trainer Erik ten Hag een grote impact op de spelers van FC Utrecht. "Een aantal van onze jongens is zeer aangeslagen. Onze gedachten en gevoelens zijn bij Appie, bij zijn familie, zijn vrienden en de volledige Ajax-familie”, vertelt Ten Hag op de website van FC Utrecht. “Het nieuws wierp een schaduw over deze wedstrijd. Op dit soort momenten merk je dat de voetballerij één grote familie is.”