Verstappen schrikt van nieuws Nouri

,,Ik kwam net uit de sportschool toen ik het nieuws op mijn telefoon las. Echt enorm treurig”, vertelt de coureur van Red Bull op het circuit van Silverstone, waar zondag de Britse Grand Prix wordt verreden.

Abdelhak Nouri Foto: Hollandse Hoogte

,,In eerste instantie, toen het net gebeurd was, dacht ik dat het er nog redelijk positief uitzag gezien de omstandigheden en dat het misschien nog wel goed zou komen. Helaas is dat niet het geval”, vervolgt Verstappen.

,,Het is enorm treurig en moeilijk, ook voor zijn directe familie. Als je ziet wat voor een mooie toekomst hij voor zich had, dat valt ineens helemaal weg. En niet alleen zijn sportieve toekomst, maar zijn hele leven verandert drastisch als je bedenkt wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren.”