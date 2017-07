Sinkeldam: 'Dit is dramatisch'

„Ajacied of niet, dit is dramatisch. Toen ik zaterdag van het incident hoorde, vreesde ik al dat het weleens heel erg kon zijn. Ze waren heel lang bezig met reanimeren, je hoopt dan op het beste", aldus de wielrenner na de eerste Pyreneeënrit in de Tour.

"Als je dan meekrijgt dat Nouri aan de beterende hand is, verwacht je niet dat opeens dit een paar dagen later naar buiten komt”, schudde hij vol ongeloof het hoofd. „Dit is iets absurds, waar je niet bij stilstaat. Wat kan ik verder nog zeggen, dit is super naar”, aldus de Noord-Hollandse Nederlands kampioen.