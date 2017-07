Ajax geplaatst bij CL-loting

De Amsterdammers zijn geplaatst in hun jacht op een plaats in de poulefase van de CL en treffen Young Boys (Zwi), Nice (Fra), Istanbul Basaksehir (Tur) en AEK Athene (Griekenland) of FCSB, het voormalige Steaua Boekarest uit Roemenië op 25/26 juli en 1/2 augustus. Overleeft Ajax deze derde voorronde dan wacht in augustus de play-off.

De verwachting is dat PSV ook een beschermde status geniet voor de derde voorronde in de Europa League, maar dat hoort het pas vandaag officieel. De koppeling van FC Utrecht is onder het voorbehoud dat de Utrechters volgende week donderdag Valletta uitschakelen na de 0-0 op Malta. De derde voorronde in de Europa League wordt afgewerkt op 27 juli en 3 augustus.