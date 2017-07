Oranjevrouwen schrikken van terreurgeluiden

„Dat is iets waar je het natuurlijk met zijn allen over hebt, als je dat voorbij ziet komen”, zegt Oranje-spits Vivianne Miedema. „En als je het er zelf niet over hebt, dan krijg je het van familie te horen. Het doet wel iets met je, maar aan de andere kant moeten wij ons op de wedstrijden focussen. Ik vertrouw er gewoon op dat de mensen eromheen alles goed georganiseerd en beveiligd hebben. Op het moment dat ik het veld op stap, zal ik daar echt niet meer over nadenken.”

Miedema wil niet dat het woord ’terreur’ als grauwsluier boven het EK komt te hangen. Zij wil zich ondanks de onvermijdelijke zorgen van haar naasten niet laten leiden door angst. „Want dan kun je bijvoorbeeld ook niet meer naar een festival en kun je ook niet meer in Londen over straat lopen”, zegt de Torschützekönigin, die een toptransfer maakte van Bayern München naar Arsenal. „Je kunt wel stoppen met leven, maar dat willen zij juist en daar moet je niet in meegaan.”

Ook al heeft Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, laten weten dat er momenteel géén concrete aanslagdreiging is, het laat niemand koud. „Nederland is nog niet ’aan de beurt’ geweest. Het EK is een groot evenement, met vrouwen, wat ook kan meespelen”, spreekt de topspeelster wel haar zorgen uit.

Het bericht kwam keihard aan bij de betreffende speelsters van Engeland en Schotland, weet Miedema. „Ik heb nu ook een teamgenootje bij het Schotse team. Zij waren allemaal bang. Dat kwam wel even binnen en raakte ze. Het is heftig, maar ook daar is al snel de knop omgezet naar het willen voetballen en van het toernooi genieten. Dat is wat wij met Oranje ook doen. Het is te hopen dat alles goed gaat.”

Bondscoach Sarina Wiegman heeft de terreurdreiging doorgelicht met de selectie. „Zoiets komt uiteraard ook bij ons binnen. We hebben er even met elkaar over gesproken, maar we weten dat er permanente alertheid is bij de organisatie. Al vanaf de voorbereiding naar het EK toe. Als groep kúnnen we ons daar niet voor afsluiten, want het komt op het nieuws en je hebt social media. Maar wij hebben de focus op voetbal. Ik heb niet de indruk dat onze spelers erdoor afgeleid zijn op dit moment.”