Ten Dam: ’Zoiets vreselijks trekt je uit de Tour’

De 36-jarige routinier van Team Sunweb staarde een moment voor zich uit, even voelde hij de pijn niet in zijn benen van een loodzwaar slotakkoord met vijf cols. „Ik heb het vorige week allemaal gevolgd en onlangs nog begrepen dat het oké was met Nouri. Dus als je dit dan hoort, is het heel heftig. Zeker omdat je denkt dat hij na die medische controles in orde was, maar blijkbaar was dit toch niet te voorkomen.”

Zijn voormalige ploeggenoot Bauke Mollema slikte ook even toen hij werd geconfronteerd met de laatste berichtgevingen over het 20-jarige Ajax-talent. „Ik hoorde het net. Dit is echt heel triest, dat gun je niemand. Helaas gebeurt dit soort dingen. We zien ook renners met hartproblemen, die er zelfs aan overleden zijn. We hebben natuurlijk ook echt een gevaarlijke sport met veel valpartijen, die zo nu en dan dramatische gevolgen hebben. Het hoort misschien niet bij de topsport, maar het gebeurt wel zo nu en dan. Als dit soort dingen voorvalt, zet je dat wel even aan het denken. Dit verwacht je niet, maar helaas is dit ook het leven.”

„Je zit met dit in je gedachten toch anders op de fiets. Dit doet je realiseren dat alles relatief is en tegelijk ben je ook in een Tour bezig, die verder gaat”, vervolgde Ten Dam. „Wij krijgen elk jaar een medische check of je iets mankeert en zijn allemaal goed getraind. Maar dat geldt denk ik ook voor Nouri. Dat dit ondanks alles kan gebeuren, schrikt je nog eens extra af.”