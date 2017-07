De Fransman van AG2R La Mondiale, die de rit op indrukwekkende wijze op zijn naam schreef, nam in de laatste tien kilometer van de race een bidon aan van een fan en dat is volgens de regels verboden.

Lees ook op telesport.nl: - Tijdstraf voor Bennett en Uran

De Colombiaanse wielrenner Rigoberto Urán van Cannodale-Drapac en de Nieuw-Zeelander George Bennett van LottoNL-Jumbo deden tijdens de beklimming van de Peyresourde hetzelfde, maar werden beiden wel bestraft. Het duo kreeg een tijdstraf van twintig seconden aan de broek.

Foto: AP

In het algemeen klassement staat Bardet derde, op 25 seconden van geletruidrager Fabio Aru (Astana). Uran bezet plek vier en heeft nu een achterstand van 55 seconden op de leider. Bennett is de nummer negen en moet 4'24" goedmaken op Aru om in aanmerking te komen voor het geel.

Bekijk hier alle standen en uitslagen in de Tour de France.